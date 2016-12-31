د.الربيعة يبحث التعاون مع رئيس هيئة الهلال الأحمر

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأول معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتطرق الجانبان إلى الحملة الشعبية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتنظيمها لإغاثة الشعب السوري ، كذلك مناقشة التعاون والتكامل بين المركز والهيئة سواء في دعم الحملة أو بشكل عام, مؤكدا أهمية وتميز هذا التعاون والتكامل وضرورة استمراره لما يخدم الصالح العام .

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات الإنسانية والإغاثية والبرامج التنفيذية التي يقدمها المركز للمنكوبين .

وتجول معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي والوفد المرافق له في أرجاء المركز .

وعبر معالي الدكتور القاسم عن سعادته بهذه الزيارة وقال: إن تأسيس المركز جاء بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وهو رجل الإنسانية الأول وحريص منذ أن كان أميراً على منطقة الرياض على الأعمال الخيرية , مؤكداً أن إنشاء المركز دليل على الاستمرار في دور المملكة الإنساني لتقديم المساعدة للدول المحتاجة دون تمييز.