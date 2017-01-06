د. الربيعة يبحث مع الوفد البريطاني مجالات التعاون

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الرياض – البلاد

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس وفدًا بريطانيًا برئاسة المديرة العامة لبرنامج الدولة بوزارة التنمية الدولية البريطانية ليندي كاميرون وذلك بمقر المركز في الرياض.

وشاهد الوفد عددًا من إنجازات المركز وما قدمه خلال الفترة السابقة من برامج تنفيذية وأعمال إغاثية وإنسانية قدمت لـ 33 دولة , كما جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإنساني بالإضافة إلى سبل التعاون بين الجانبين .

وتطرق الاجتماع لمتابعة المواضيع التي تمت مناقشتها في الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها وفد المركز لوزارة التنمية الدولية البريطانية.

حضر اللقاء من الجانب البريطاني كل من كبير المسشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط الفريق توم بيكيت وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس , وممثل شؤون اليمن لدى وزارة التنمية الدولية البريطانية ايفلين اشتون جريفيزس ، فيما حضره من جانب المركز عدد من المسؤولين .