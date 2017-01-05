د. الربيعة يستقبل السفير الأوزبكي

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الرياض واس

استقبل معالي المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، سفير جمهورية أوزباكستان لدى المملكة عليشير قادروف، وذلك بمقر المركز في الرياض .

وتطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات الإغاثية والإنسانية .

كما ناقش الطرفان البرامج التنفيذية والأعمال الإغاثية والإنسانية، التي يقدمها المركز لعدد من الدول .