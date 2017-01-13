د.الربيعة يلتقي السفير الصومالي

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الرياض- واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس سفير جمهورية الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي .

واطلع السفير الصومالي خلال اللقاء على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في العالم خصوصاً اليمن, والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية , كما ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني وإمكانية التعاون بما يخدم هذا الخصوص.

وثمن السفير ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للصومال وشعبه , مؤكداً ان ما يقوم به المركز من أعمال ستسهم في رفع المعانة عن الاشقاء الصوماليين ، ومنها نقل العالقين الصوماليين في اليمن .

كما أثنى على البرنامج التنفيذي الذي وقعه المركز مع منظمة التعاون الإسلامي خلال هذا الأسبوع بشأن البدء ببرنامج تنفيذي لتوزيع مساعدات المركز للمتضررين من الجفاف في الصومال، المتمثلة في 30 ألف سلة غذائية لـ 180 ألف مستفيد بإقليم أرض الصومال.