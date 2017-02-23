د. الربيعة يلتقي رئيسة مؤسسة الحسين للسرطان

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الرياض- واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الحسين للسرطان صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال .

واطلعت الأميرة غيداء على إنجازات المركز والخدمات والبرامج التي نفذها في الدول المنكوبة البالغ عددها 37 دولة في أربع قارات.

كما جرى مناقشة الأمور الهادفة إلى بناء تعاون مشترك بما يخدم أهداف الطرفين .