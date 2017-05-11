د.الربيعة يلتقي رئيس (الشيوخ) الكندي.. المملكة ساعدت 37 دولة بأكثر من 700 مليون دولار

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أوتاوا- واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة برئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا الأستاذ نايف بن بندر السديري.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والشراكة الدولية بين المملكة وكندا في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأوضح معاليه لرئيس مجلس الشيوخ الكندي الدور الذي يقوم به المركز على المستوى الدولي وإيصال مساعداته لدول العالم أجمع من دون تمييز عرقي أو ديني.

من جهة ثانية نظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا محاضرة لمعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر السفارة في العاصمة الكندية اوتاوا.

وأدار المحاضرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا الأستاذ نايف بن بندر السديري.

واستهل معاليه المحاضرة بالجهود الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تقوم بها المملكة من خلال المركز واستعرض بالأرقام والبيانات التي تمنحه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمنظمات المعنية بالعمل الإنساني في الأمم المتحدة والاتفاقيات التي أبرمها مركز الملك سلمان مع المنظمات الإنسانية للتعاون فيما بينهما .

وأضاف بأن المملكة قدمت من خلال المركز مساعدات إلى 37 دولة بمبالغ تجاوزت 700 مليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالأزمتين السورية واليمنية، ذكر معاليه أن المملكة استضافت ما يقارب المليون لاجئ من الشعبيين ، جراء الحروب الدائرة في بلدانهم والسماح لهم بالعمل والانخراط في السوق السعودي، وايضاً بالالتحاق بالمدارس الحكومية.

وفي نهاية المحاضرة شكر السفير السديري باسمه واسم أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي في كندا معالي المستشار على هذه المحاضرة القيمة, منوهاً بما يقوم به المركز من خدمات جليلة للإنسانية جمعاء.