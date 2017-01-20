د.الربيعة يلتقي رئيس مجلس الشورى البوروندي

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الرياض – واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز أمس, معالي رئيس مجلس الشورى لجمهورية بوروندي ريفرين نديكوريو والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات التي تهتم بالجانب الإغاثي والإنساني, كما اطلع الوفد على ما قدمه المركز من خدمات إغاثية وإنسانية للمنكوبين في العالم ومنها الدول الإفريقية.

ورفع معالي رئيس مجلس الشورى البوروندي, باسمه واسم الشعب البوروندي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحكومته الرشيدة على إنشاء هذا المركز وعلى الخدمات التي قدمها,

وقال : حظي المركز بالانطباعات الجيدة عنه وسيكون له دور كبير في معالجة الآثار التي يحدثها التقلب المناخي وموجات الجفاف في قارة إفريقيا, وأن الدول الأفريقية ستجد المأوى عندما تحل بهم الظروف السيئة وهو مركز الملك سلمان للإغاثة.