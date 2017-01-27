د.الربيعة يلتقي وزير التخطيط اليمني

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الرياض – البلاد

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعيدي، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المشتركة المهتمة بالجانب الإغاثي والإنساني، والتعاون المتبادل بين الجانبين في هذا الخصوص.

وثمن معالي وزير التخطيط والتعاون اليمني وقفة المملكة حكومة وشعباً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع اليمن في أزمته الحالية وما يقدمه المركز من مساعدات إغاثية وإنسانية وبرامج تنفيذية تعنى بجميع أطياف المجتمع اليمني.