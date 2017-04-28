د. الربيعة يُطلع المفوض الأوروبي على جهود المملكة الإغاثية

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جنيف- واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال تواجده لتمثيل المملكة في اجتماع رفيع المستوى للمانحين الخاص باليمن بجنيف امس المفوض الأوربي للمعونات الانسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانديس بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المقر الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.

وأطلع الدكتور الربيعة ،كريستوس ستايليانديس خلال اللقاء على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال المركز للعديد من دول العالم خاصة اليمن وكذلك اللاجئين السوريين واليمنيين.

وأكد الجانبان أهمية تعميق الشراكة بين المفوضية ومركز الملك سلمان من خلال تبني أعمال وبرامج مشتركة.

فيما عبر المفوض الأوروبي للمعونات الانسانية وإدارة الأزمات عن عظيم شكره وامتنانه لما قدمته المملكة من تبرعات سخيه للشعوب المتضررة والمنكوبة ، مبينا أن المركز على رغم عمره القصير قدّم نفسه وبشكل واضح ورئيس في مجال الخدمة الإغاثية والإنسانية.

من جهة ثانية أوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة امس أن المركز بادر بتعويض هيئة مستشفى الثورة بمحافظة تعز بكميات من المستلزمات والمواد الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي عوضًا عن التي استولت عليها الميليشيات الحوثية، مبينًا أنه سيجري شحنها وإيصالها إلى المستشفى وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية و مستشفى الثورة بتعز .

وأفاد الدكتور عبدالله الربيعة أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمد يد العون للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الحالية التي يعيشونها .