د. الربيعة:11 مليار دولار حجم مساعدات المملكة لليمن

الرياض – عبد المنعم عبد الله

أكّد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية قدّمت 11 مليار دولار أمريكي لليمن، لافتًا إلى تخصيص مليون و400 ألف دولار وحدات عناية مركز للإغاثة بمحافظة الحديدة.

وأضاف د. الربيعة خلال المؤتمر الصحفي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، أنه تم تحسين خدمات التطعيم وتنظيم ورش عمل للعاملين بالتثقيف الصحي بمبلغ 4 ملايين و700 ألف دولار، وتجهيز طوارئ مستشفيات الثورة بمليون دولار لضمان استمرار العمل بتلك المستشفيات،

مشيرًا إلى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مع التركيز على محافظة الحديدة ومشروع عيادات متنقلة ومشروع الإمداد المائي لصالح النازحين.

وتابع معالي المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة، أن من ضمن جهود البرامج الإغاثية مع برنامج الغذاء العالمي تخصيص 142 مليون دولار للحديدة، وبرنامج آخر بتكلفة 10 ملايين دولار، وتوزيع 40 ألف سلة غذائية و22 ألف وجبة بنفس المحافظة وينفّذ المركز حاليًا برنامجًا بتكلفة 17 مليون و600 ألف دولار تنفذ مع برنامج الغذاء العالمي ،

مضيفا بأن المركز أقام مخيمًا للنازحين لإيوائهم وجهّزه بكل التجهيزات، بما فيه الماء والعيادات المتنقلة، ويستعد لبرنامج بتكلفة 10 ملايين دولار للاهتمام الغذائي والصحي، لافتًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتمامًا كبيرًا باليمن، وهناك مليار دولار أمريكي هذا العام مخصصة لمحافظة الحديدة، وقدمت أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي لإغاثة اليمن.