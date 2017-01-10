د.السالم يبحث مع اليستون معالجة الفقر
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وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل معالجة الفقر, وارتباط ذلك بمجالات حقوق الإنسان.
الرياض- واس
استقبل معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، في مكتبه بالوزارة أمس المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان والفقر المدقع التابع للأمم المتحدة فيليب اليستون، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل معالجة الفقر, وارتباط ذلك بمجالات حقوق الإنسان.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.
الوسوم:معالجة الفقر
التصنيف: محليات
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