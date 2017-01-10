العدد 21810 10 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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د.السالم يبحث مع اليستون معالجة الفقر

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د.السالم يبحث مع اليستون معالجة الفقر
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الرياض- واس

استقبل معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، في مكتبه بالوزارة أمس المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان والفقر المدقع التابع للأمم المتحدة فيليب اليستون، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل معالجة الفقر, وارتباط ذلك بمجالات حقوق الإنسان.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.

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التصنيف: محليات

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