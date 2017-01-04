د.السديس يتسلم تقرير إدارتي السلامة والطوارئ

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مكة المكرمة – البلاد

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتبه أمس مدير إدارة السلامة بالرئاسة حمود بن صالح العيادة ومدير وحدة الطوارئ سعيد الغامدي وعددا من الموظفين من الإدارة والوحدة .

وأثنى معاليه على الجهود المبذولة لسلامة العمار والزوار وقاصدي المسجد الحرام , مشددا على ضرورة التعاون والتعاضد مع الجهات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لرواد البيت العتيق .

عقب ذلك اطلع معاليه على التقرير النهائي للإدارة وعلى عرض مرئي لإجراءات السلامة المتبعة في الإدارة مشيدا بالجهود القائمة التي تسير على خطى (رؤية المملكة 2030).