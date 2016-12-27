د.السديس يحث على مواصلة الإبداع والإنجاز

مكة المكرمة- البلاد

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس وكلاء إدارات الرئاسة الجدد وذلك بمقر الرئاسة بمكة المكرمة.

وقال معاليه في كلمة له خلال اللقاء :إن الإدارة الفاعلة ترسم خارطة الإبداع والإنجاز لأي إدارة وعلى الوكيل أن يعي جيداً مسؤولياته وألا يبحث عن المنصب فالأمانة ملقاة على عاتقه وعليه أن يتعاون مع مديره ليصنع معه فريقاً متكاملاً يعمل كسجد واحد يقود الإدارة نحو التميز ,

لافتا إلى أن الوكيل هو حلقة الوصل بين المدير والموظفين وعليه تشجيعهم والترحيب بالمبادرات القيمة وفتح المجال للنقاش والحوار ولأداء الإدارة وخطط المستقبل وعليه أن يراعي جانب العدل والإنصاف بين موظفيه وعدم التحيز لموظف وترك الباقي ,لأن هذا التصرف الشاذ قد يحطم روح الإخلاص عند الموظفين ” .

وأفاد الشيخ السديس أنه إنفاذاً لخطة التحول المؤسسي(2020) ينبغي على الوكيل تطوير أدائه من خلال الدورات التطويرية وقراءة الكتب المتخصصة , والحرص الدؤوب على صنع الفارق في منظومة الخدمات التي تقدمها الرئاسة , كاشفا معاليه عن تخصيص جائزة تشجيعية تحفيزية للوكيل المتميز بالرئاسة.