د.السديس يرأس اجتماع المجلس الاستشاري

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مكة المكرمة – البلاد

رأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتماع المجلس الاستشاري الذي عقد أمس بعنوان (إدارة الحشود بالمسجد الحرام والساحات المحيطة به “الواقع المأمول”).

وفي بداية الاجتماع رحب معالي الرئيس بالقيادات الأمنية المشاركة في تنظيم الحشود بالمسجد الحرام, وبأعضاء معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى,

وبين معاليه أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وفق توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – وأن إدارة الحشود لها أهمية بالغة في تحقيق أقصى درجات السلامة والإسهام في تحقيق انسيابية عالية في حركة الحشود من خلال تكامل عمل الإدارات المعنية والجهات الأمنية والتواصل الفعّال.

وأوضح أن الجهات المنظمة للحشود إنما هي حلقات متلألئة في عقد ناصع يشع خدمة للحرمين الشريفين, وإن إدارة الحشود هي اليوم جهود مؤسسية تتعاون وتتكامل وتنسجم على طاولة واحدة بين الجهات المختصة, وهي الآن فن تحرص عليه الدول لإدارة حشودها, وتعتبر المملكة العربية السعودية في مقدمة هذه الدول إذ تنظم الحشود سنوياً في موسمي الحج والعمرة.تلا ذلك عرض مرئي يرصد ملاحظات إدارة الحشود خلال موسم الحج الماضي.

ثم أكد مدير قوة أمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي, على أهمية مضاعفة الجهود من اجل خدمة بيت الله الحرام و قاصديه .

وأوضح مدير قوة أمن الحج والعمرة العميد الدكتور عبدالله بن ناصر الغفيص من جهته أنه لابد من تضافر الجهود للرقي بمستوى الخدمة المقدمة لمرتادي بيت الله الحرام.

من جانبه أبان عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور حمزة غلمان أن المعهد بأكمله مسخر لخدمة الحرمين الشريفين.