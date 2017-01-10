د.السديس يستقبل الفالح ومستشار رئيس هيئة تطوير مكة

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مكة المكرمة – البلاد

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, في مكتبه أمس مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح, ومستشار رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد محمد علي.

وناقش معاليه خلال الاستقبال, سبل التعاون بين الرئاسة وهيئة التطوير, مشيداً بالجهود التي تقوم بها هيئة التطوير من خدمات ومشاريع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

وأعرب كلٌ من الدكتور أحمد محمد والدكتور هشام الفالح عن شكرهما لمعالي الرئيس العام على حسن الاستقبال والإشادة بالجهود التي تقدمها الرئاسة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.