د.السديس يستقبل قافلة جمعية الطفل المعاق الأردنية
شارك عبر واتساب
مكة المكرمة – البلاد
استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس امس قافلة أداء مناسك العمرة لجمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية ” إربد ” ومراكز جلالة الملك عبدالله الثاني التعليمية والطبية بالأردن , وذلك بقاعة معالي الشيخ محمد بن عبدالله السبيل .
مما يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد تكفل بنفقات القافلة لأداء مناسك العمرة, بإشراف من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن.
الوسوم:السديس, جمعية الطفل
التصنيف: محليات
التعليقات