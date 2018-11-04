د.السديس يشيد بجهود قوات الطوارئ

مكة المكرمة- احمد الأحمدي

أشاد معالي الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود رجال أمن قوات الطوارئ الخاصة على ما يبذلونه في خدمة زوار وعمار بيت الله الحرام

منوهاً بدورهم البارز في الحفاظ على أمن قاصدي المسجد الحرام بعد حفظ الله سبحانه; اقتداءً بتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – في الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة وأمان.

وأشار معاليه خلال لقائه امس بعدد من رجال أمن قوات الطوارئ الخاصة أن الرئاسة ومنسوبيها سخرت طاقاتها وإمكاناتها للتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار،

داعياً الله لهم بدوام التوفيق والسداد وأن يجعل ما يقومون بهم خالصاً لوجه الله – عز وجل- وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه أنه ولي ذلك والقادر عليه.