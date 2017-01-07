د.السديس ينوه بزيادة أعداد الحجاج

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مكة المكرمة – أحمد الاحمدي

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة – حفظهم الله – بمناسبة الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بموسم حج هذا العام 1438، ورفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج، بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك، وتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها هذا العام من زيادة أعداد حجاجها، وتقديم الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن كافة، بما يمكنهم من أداء نسكهم بيسر واطمئنان.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: “إن خادم الحرمين الشريفين قد أكد في توجيهاته على حتمية تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وبذل أقصى الجهود وأتم الاستعدادات لاستقبالهم أفضل استقبال”، مؤكداً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد رفعت جاهزيتها لاستقبال الأعداد الإضافية للحجاج في الحرمين الشريفين، مستنفرة كافة طاقاتها وكوادرها البشرية للقيام لخدمتهم بعناية واهتمام حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأجواء إيمانية خاشعة.

وحول استعدادات الرئاسة قال معالي الشيخ السديس : “إن ما تكلل بفضل الله وتوفيقه من مشاريع عملاقة في الحرمين الشريفين، والتوسعة التاريخية لصحن المطاف، حيث ارتفع عدد الطائفين إلى ( 107 ) آلاف طائف في الساعة، وزيادة المسعى، وإشراف خادم الحرمين الشريفين المباشر على توسعة المسجد النبوي، وتوجيهه الكريم بسرعة إنجازها، ومشروع سقيا زمزم، والعناية الكريمة بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، والنجاح الكبير الذي اختتم به موسم حج عام 1437هـ، وما حملته ميزانية الخير في هذا العام لمشروعات الحرمين من الأولوية والأسبقية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الاهتمام والعناية والحرص والرعاية لهي أكبر دليل على اهتمام قادتنا بضيوف الرحمن وجاهزية دولتنا رعاها الله وجميع القطاعات لاستقبالهم”.

وأضاف معاليه يقول : إن هذا التوجيه توجيه مبارك، حقق فيه خادم الحرمين الشريفين بثاقب نظره وصائب رؤيته طموحات كثير من المسلمين ممن يتوقون للرؤية البيت العتيق ويؤدون ما افترض الله عليهم من حج بيت الله الحرام وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، إنه توجيه موفق مسدد يحقق المصالح الشرعية والمقاصد المرعية، وتواكب رؤية المملكة في استشراف العمق الإسلامي والبعد الديني والتاريخي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتواءم مع قرب إنجاز التوسعات المباركة في الحرمين الشريفين.

وسأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها وأمنها في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله .