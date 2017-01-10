د. الشبل  رئيس مجلس إدارة  الخطوط السعودية- سيرة ذاتية

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الاسم: د. غسان بن عبدالرحمن حمد الشبل

الجنسية: سعودي

تاريخ الميلاد: 1959م

الحالة الاجتماعية: متزوج – أربعة أطفال

المؤهلات الأكاديمية:

* بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية 1982م.

* درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية 1986م، بمعدل تراكمي 4 من 4.

* درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية 1990م.

* حائز على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي. الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990م.

* دبلوم في إدارة التصنيع من معهد IMD بسويسرا عام 1991م.

* دبلوم في إدارة التقنية في اليابان من معهد ماساشوستس التقني (MIT) عام 1992م.

* شهادة برنامج الإدارة المتقدمة من جامعة هارفارد عام 1996م.

الخبرات العلمية:

* الرئيس التنفيذي/ شركة الإلكترونيات المتقدمة (اعتباراً من فبراير 2003م حتى تاريخه)

* النائب الأول للرئيس، ومدير عام وحدة أنظمة الاتصالات – شركة الالكترونيات المتقدمة – مسؤول عن تطوير الأعمال وإدارة المشاريع والعقود في مجال أنظمة الاتصالات المدنية (مايو 2002م – يناير 2003م).

* مدير عام شركة الإلكترونيات المتقدمة – إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي (منذ سنة 1997م – 2002م)، ومسؤول عن جميع عمليات الشركة اليومية.

* نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة (سنة 1994 – 1997م)، وتشتمل مسؤوليات هذا المنصب على جميع الإدارات التنفيذية للشركة، بما فيها إدارة العمليات والتصنيع والمشتريات والحاسب الآلي والمنشآت والشؤون الإدارية والجودة والنوعية.

* نائب الرئيس للعمليات، شركة الإلكترونيات المتقدمة للفترة من 1990 – 1994م. وتشمل مسؤوليات هذا المنصب جميع أعمال التصنيع والصيانة، بما فيها الهندسة الصناعية وهندسة الفحص وتخطيط ومراقبة الإنتاج، كما تشتمل على مسؤوليات تطوير الكفاءات الفنية السعودية في هذا المجال، وإيجاد وتطوير الإمكانيات التصنيعية والفنية للشركة.

* وزارة الداخلية – الإدارة العامة للمشاريع الفترة من 1983 – 1990م، مديراً لقسم المتابعة بإدارة التخطيط والمتابعة (تشتمل هذه الفترة على فترة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه).

* جامعة الملك سعود – معيد بكلية الهندسة للفترة 1982 – 1983م.