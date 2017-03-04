د.الطريفي يبحث الشراكة الثقافية والإعلامية مع إندونيسيا

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جاكرتا – واس

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أمس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، معالي وزير الثقافة والتعليم الإندونيسي الدكتور مهاجر أفندي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجمهورية إندونيسيا .

وتناول اللقاء أوجه التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وفرص الشراكة المستقبلية ضمن خطط رؤية المملكة 2030.

واتفق الوزيران على أهمية تكثيف تبادل الفعاليات الثقافية بالشراكة بين البلدين وبما يعزز الترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين السعودي والإندونيسي.

كما التقى معاليه أمس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، معالي رئيس مجلس الشورى الإندونيسي ذو الكفل حسن.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى الإندونيسي بالزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، وحظيت باستقبال حكومي وشعبي كبير يعكس المكانة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، وحكومة وشعب المملكة، ويعكس القواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستوى الديني والحضاري والثقافي، مؤكداً على بذل الجهود لتعزيز التقارب بين المملكة وإندونيسيا في شتى المجالات وخصوصًا في مجالي الثقافة والإعلام.

من جانبه أكد معالي الدكتور الطريفي، أهمية التعاون والمشاركات الثقافية بين المملكة العربية السعودية،وإندونيسيا، منوهاً بالاستقرار الذي ينعم به المجتمع الإندونيسي، وكذلك دور دول العالم الإسلامي في مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الإسلامي العسكري، وفق خطاب إعلامي معتدل.

واجتمع معاليه أمس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مع وزير الإعلام والاتصال الإندونيسي رودي أنترا ، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى إندونيسيا.

وأكد الاجتماع أهمية تبادل الخبرات الإعلامية، والأخبار والبرامج التلفزيونية والإذاعية بين وسائل الإعلام السعودية والإندونيسية لتعزيز الصورة النقية للدين الإسلامي وتعزيز مكانة البلدين الشقيقين.