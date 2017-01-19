د.الطريفي يستقبل سفيري اليابان والصين وايكين

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الرياض – واس

استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا.

وجرى خلال الاستقبال بحث آفاق التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين الصديقين.

واستقبل معاليه في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين .

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خصوصًا في المجالات الإعلامية والثقافية.

كما استقبل معاليه في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس رئيس دائرة اتصالات الحكومة البريطانية اليكس ايكين، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالين الإعلامي والثقافي.