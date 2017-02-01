د.الطريفي يستقبل وزير الثقافة المصري
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بعد ذلك صحب معالي وزير الثقافة والإعلام , معالي وزير الثقافة المصري إلى مقر الدولة الضيف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) .
الرياض -واس
استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أمس معالي وزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم في المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض .
ويستضيف المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) هذا العام جمهورية مصر الشقيقة ( دولة ضيف الشرف للمهرجان ).
بعد ذلك صحب معالي وزير الثقافة والإعلام , معالي وزير الثقافة المصري إلى مقر الدولة الضيف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) .
كما كان في استقباله سفير دولة مصر لدى المملكة ناصر حمدي.
الوسوم:الطريفي, وزير الثقافة المصري
التصنيف: محليات
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