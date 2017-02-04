د.الطريفي يكرم وزير الثقافة المصري

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الرياض-واس

أقام معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي حفل عشاء أمس الأول تكريماً لمعالي وزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم والوفد المرافق له

الذي يزور المملكة حالياً بمناسبة مشاركة جمهورية مصر العربية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، واستضافتها لهذا العام كضيف شرف لـ(الجنادرية 31).

حضر الحفل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، وعدد من منسوبي السفارة، وجمع من المثقفين والإعلاميين السعوديين، ومسؤولو الوزارة.