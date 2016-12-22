د.الطريفي يلتقي نائب رئيس وزراء تركيا والأرياني

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جدة – واس

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في قصر المؤتمرات بجدة أمس الأول معالي نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا نعمان كورتلموش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الإعلامية، وطرق تعاطي وسائل الإعلام مع الأحداث الراهنة. كما التقى معاليه في قصر المؤتمرات بجدة أمس الأول معالي وزير الإعلام بالجمهورية اليمنية معمر طاهر الارياني.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر المستجدات الإعلامية، على الساحتين العربية والإقليمية وطرق تعاطي وسائل الإعلام معها.