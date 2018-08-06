د. العثيمين يبحث في الأردن القضايا الإقليمية والدولية

جدة – عبد الهادي المالكي

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين امس في العاصمة الأردنية عمان، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وتطرق الطرفان إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التطورات على الساحة السورية، واللاجئين ودور الأردن في هذا المضمار، والقضية الفلسطينية، وصندوق الوقفية للانروا.

ومن جانب آخر، أطلع العثيمين, الوزير الصفدي على الترتيبات القائمة لاجتماع مجلس وزراء الخارجية الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في إبريل 2019 والقمة الإسلامية القادمة التي ستعقد في غامبيا.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزير الصفدي دعم الأردن الكامل للمنظمة، مشيداً بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل النهوض بالأمة الإسلامية وقضاياها.

كما التقى الأمين العام أثناء زيارة العمل التي قام بها للأردن, بوزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة هالة بسيسو لطوف، حيث تمت مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومشروعات التعاون التنموية، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال حماية الطفولة والمحافظة على قيم الأسرة في العالم الإسلامي، ومواجهة العنف بجميع أشكاله والعنف الأسري على سبيل المثال.

وخلال لقائه مع وزيرة الثقافة بسمة النسور, تم التطرق إلى دور الثقافة في تعزيز التعارف بين شعوب العالم الإسلامي وتقريب بعضهم ببعض، كما تم بحث مشروعات ذات صلة بنشر وترسيخ القيم الإسلامية، وضرورة التركيز على البعد الإنساني للمبادئ والتعاليم الإسلامية السمحة وبحماية التنوع الثقافي في العالم الإسلامي.