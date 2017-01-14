د.العثيمين يرأس وفد (التعاون الإسلامي) في مؤتمر فرنسا

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جدة – عبد الهادي المالكي

يرأس معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفد الأمانة المشارك في المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده اليوم السبت وغدا, في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول قضية فلسطين والقدس، التي انعقدت في جاكرتا في 7 مارس 2016م، قد عبرت عن دعمها للمبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود الرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967،

وفقًا لجدول زمني واضح ومحدد وطبقًا للمرجعيات المعترف بها دولياً، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، مشيدة بجهود فرنسا الرامية إلى استئناف عملية سياسية ذات مصداقية وحشد دعم المجتمع الدولي لها.