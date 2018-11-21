د. العواد : جولات القيادة تجسد الحرص على تلمس الحاجات

تبوك- واس

قام معالي وزير الاعلام عواد بن صالح العواد أمس بزيارة إلى مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيون في منطقة تبوك, وكان في استقباله مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة عبدالله جارالله الجار الله، ومدير عام مركز تلفزيون تبوك محمد عبدالحفيظ النبهاني ومدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة منذر محمد العمراني, ومدير الاستديو الإذاعي بمنطقة تبوك فايز المشهوري, ومنسوبو وموظفو القطاعات الإعلامية المشاركة في تغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى منطقة تبوك.

وأكد معاليه أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- لمنطقة تبوك, تأتي امتداداً لنهج قادة هذا الوطن بالوقوف المباشر والتعرف على متطلبات جميع المناطق والمحافظات، والاستماع إلى أبنائه المواطنين وتلمس احتياجاتهم ,

مشيراً إلى أن الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس لا سيما في ظل التنظيم الإعلامي المميز الذي نقل هذه الزيارة والصورة الحقيقية لتلاحم القيادة والشعب. كما اطلع معاليه خلال الزيارة على مبنى الإنتاج والتصوير والمباني الملحقة.