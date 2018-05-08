د.العواد يرأس اجتماعات تنفيذي مجلس وزراء الإعلام العرب

القاهرة- واس

يرأس معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اجتماعات الدورة العادية التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح صحفي أن الدورة ستناقش عددًا من البنود المهمة، في مقدمتها بند القضية الفلسطينية الذي يعد ضمن البنود الدائمة على جدول أعمال المكتب التنفيذي بوصفها القضية المحورية والأساسية لجامعة الدول العربية، بهدف الإبقاء على القضية الفلسطينية وقضية القدس حية في عقول العرب والمسلمين.

وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي سيستعرض الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، لافتة الانتباه إلى أن هذه الخطة أعدها قطاع الإعلام والاتصال بالتنسيق مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لحشد الطاقات العربية، وزيادة الوعي بأهمية قضية القدس، ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت السفيرة أبو غزالة بأن الاجتماع سيبحث كذلك عددًا من البنود المهمة الأخرى، منها تحديث ميثاق الشرف الإعلامي، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ويوم الإعلام العربي، والإعلام وأجندة التنمية المستدامة 2030، وعاصمة الإعلام العربي، والاستراتيجية الإعلامية العربية.