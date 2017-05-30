د.العواد يلتقي وزير الشؤون الإسلامية والإعلام الجيبوتي

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جدة- واس

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، بمكتبه في جدة أمس معالي وزير الشؤون الإسلامية والإعلام والثقافة في جمهورية جيبوتي مؤمن بري حسن .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية والإعلامية ، والسبلِ والآليات الكفيلة بتعزيزها .

حضر اللقاء مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحج والعمرة والإعلام طلال بن أحمد العقيل ، وسفير دولة جيبوتي لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي ضياء الدين بامخرمه.