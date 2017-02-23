د.العيسى يفتتح مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

دعا معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المسؤولين عن العملية التعليمية والتربوية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل في إطار برامج واضحة ومحوكمة على مواصلة دعم مبادرات إصلاح التعليم ، من أجل إعداد الشباب إلى الدخول في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.

وأشار معاليه خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس أمس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة ، إلى أن الاستشرافات المستقبلية لدول المجلس تنبأ بضرورة قيام شراكات تعليمية اقتصادية واجتماعية رئيسية وواسعة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد معاليه أن استضافة المملكة للمؤتمر والمعرض لأول مرة يعد تاكيداً لدورها الريادي والرئيسي في قيادة مسيرة النهضة والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الإصرار والعزم على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الرخاء والنماء.

من جانبه أوضح معالي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقيأن دول الخليج تنفق سنوياً ما يقارب 150 مليار دولار على التعليم وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب ، تستحوذ المملكة العربية السعودية على أكبر حصة بنسبة 75% من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي لافتاً إلى أن الدراسات أظهرت أن دول المجلس ستكون بحاجة إلى نحو 163,200معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010.

إلى ذلك شدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية.

من جانبه أكد رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان ، على ضرورة أن تشمل عملية إصلاح التعليم تأسيس برامج ومؤسسات ومعاهد تعنى بالاهتمام بتطوير وتعزيز قيم ريادة الأعمال وتوفير المهارات اللازمة وربطها بصورة ناجحة بأسواق العمل في الوقت الذي يشهد هيمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية الخليجية مشيراً إلى أهمية أن تشمل برامج الإصلاح مساعدة الشباب والفتيات في فهم الخيارات المتاحة لهم.

وأبرز معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مشاركة الجامعة في المؤتمر ضمن منظومة الجامعات التي تتنافس لمواكبة مستجدات سوق العمل والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد بشكل عام.

من جهته أشاد معالي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية البروفيسور سلطان توفيق أبو عرابي ، بخطط المملكة نحو تسريع عجلة تنمية المجتمع والارتقاء بالتعليم في ظل رؤية 2030 . من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة مازن بترجي إلى أهمية المؤتمر والمعرض الذي تتشرف المملكة باستضافته بمشاركة 300 أكاديمي وخبير خليجي و كوكبة من قادة الفكر والعلم والشخصيات التي تشكل عقول الجيل الجديد.