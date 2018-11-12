د.العيسى يفتتح مركز طوارئ هيئة الإغاثة

جدة- البلاد

افتتح معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مركز طوارئ الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في مقر الهيئة بجدة، الذي سيوفر آخر المستجدات والتقارير التي تصدر من الجهات المتخصصة؛ مثل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة وإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث ، ومصادر الوكالات العاملة في قطاع الطوارئ.

واستمع معاليه خلال الافتتاح لشرح مفصل من الأمين العام للهيئة التابعة لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالعزيز أحمد سرحان عن دورِ ومَهَامِّ المركز في مواكبة الكوارث وتقديم الاحتياجات لجميع الدول المتضررة ، حيث أوضح أن المركز يهدف لجعل الهيئة مرجعيةً للأعمال الإنسانِيّة، والاختيارَ الأول للواهبين، وتنفيذ برامج ومشروعات تنموية في المجتمعات المتضررة .

وقد عبر معالي د.العيسى عن شكره تقديره للجهود المبذولة، مبيناً أن الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية تقوم بواجبها في إنجاز المهام الإغاثية والرعوية والتنموية في جميع أنحاء العالم وفق أهداف وبرامج مخططة باحترافية.