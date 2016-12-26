د. الغفيص يشيد بجهود (ابصار)

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جدة – إبراهيم المدني

استقبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص وفداً من جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية برئاسة معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس ادارة الجمعية

يرافقه الدكتور سامي ساعاتي عضو المجلس وأمين الصندوق والشيخ عبد الرحمن عثمان الحصيني عضو المجلس والأستاذة فاتن اليافي الأمين العام المكلف.

قدم معالي الرئيس تهنئة ومباركة المجلس لمعالي الوزير على ثقة خادم الحرمين الشريفين داعياً الله أن يوفق معاليه ويسدد خطاه لكل ما فيه الخير والصلاح لوطننا العزيز،

كما ثمن الوفد استجابة معالي الوزير للقاء الوفد ومن ثم قدمت اليافي تقريراً عن أهداف ورسالة ورؤية الجمعية وأنشطتها وبرامجها ومنجزاتها لعام 1437هـ كما تم طرح الخطط المستقبلية للأنشطة والبرامج لعام 1438 ه.