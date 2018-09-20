د. الفهيد يسلم أول رخصة مدرب تقني معتمد

الرياض – عبد المنعم عبد الله

سلم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أول رخصة مدرب معتمد بمقر المؤسسة.

وتعتبر خدمة المدرب المعتمد إحدى مبادرات الهوية الجديدة للمؤسسة في إطار سعيها لتحسين بيئة التدريب، والاسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي وتنظيمه ورفع جودته، والتي تُعنى بالمدربين المؤهلين لمنحهم شهادات معتمدة لمزاولة التدريب، ويقتصر التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة، وتحت مظلة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة.

وتم إطلاق هذه الخدمة بشكل تجريبي في أغسطس الماضي، حيث تعتزم المؤسسة تدشين الخدمة بشكل رسمي في أكتوبر القادم، حيث تتيح هذه الرخصة لصاحبها تقديم الدورات التدريبية المعتمدة من المؤسسة من خلال منشآت التدريب الأهلية المرخصة والمعتمدة لها الدورة، كما يمكن للمستثمر التواصل مع المدربين المعتمدين في المجالات التي يرغب في تقديمها والبحث عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى أن المدرب سيتمكن من الحصول على معلومات عن نشاط التدريب بشكل عام، والمستجدات في هذا الجانب من خلال انضمامه لشبكة المدربين الموثقة لدى المؤسسة، وستكون بوابة المدرب المعتمد مرتبطة بأنظمة لتقييم المدربين من خلال الدورات التي يقدمونها مستقبلاً.