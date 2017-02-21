د.القصبي يتفقد المدينة الطبية لتخصصي جدة

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جدة_غفران إبراهيم

قام معالي الدكتور قاسم بن عثمان القصبي المشرف العام التنفيذي على مؤسسة الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيارة عمل تفقدية لمشروع المدينة الطبية الجديدة لتخصصي جدة والواقعة شمال مدينة جدة يرافقه عدد من المدراء التنفيذيين من المؤسسة.

وقد استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل في المشروع والذي يشمل على مجموعة من المنشآت الطبية المتصلة فيما بينها مثل مبنى خاص بالعيادات الخارجية وجراحة اليوم الواحد والغسيل الكلوي والمناظير وكلها ترتبط بمركز التشخيص والعلاج وأبراج التنويم، ويضم المجمع الطبي لتخصصي جدة (38) غرفة للعمليات الكبيرة

وكذلك (4) غرف عمليات في قسم الطواريء، لمعالجة الحالات الطارئة والتدخل السريع إضافة إلى وجود (92) وحدة للغسيل للكلوي ومختبر مركزي رئيس في المنطقة، وقسم خاص جهز على أحدث من يكون للأشعة والطب النووي. إن سعة المستشفى الجديد الإجمالية بلغت (676) سرير موزعة على النحو التالي (524) سرير للتنويم و(152) سرير للعناية المركزة، إضافة إلى أسرة اليوم الواحد وقد شمل المجتمع الطبي على وحدة علاج متكاملة للعلاج الإشعاعي مع (45) سرير للعلاج الكيميائي، (25) سرير لعلاج الأطفال كذلك.

كما يوجد منطقة مستقلة مرتبطة بالمركز الطبي تشمل مركزا للأبحاث و مركزاً للشئون الأكاديمية والتدريب بالاضافة الي مبني الخدمات الإدارية. كما انه يشمل ايضا علي منطقة مستقلة للمرافق والخدمات المساندة ، كما ان هناك شبكة من الإنفاق تحت الارض بطول اجمالي يزيد عن ٢ كيلومتر وبعرض تسعة أمتار تربط جميع المنشآت ببعضها البعض ويتم من خلالها جميع الاعمال اللوجستية للمجمع الطبي بدون التأثير سلبياً على حركة مرور المرضي والزوار فوق سطح الارض.

هذا وقد تم بحمد الله الإنتهاء من محطة المحولات بالكامل بسعة ١٣٤ ميجا ، ٩٠٪ من الهيكل الخرساني وبدأ العمل في التمديدات والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية ، كما بدأ ايضا تركيب الواجهات الزجاجية. هذا ومن المتوقع ان يكتمل المشروع قبل نهاية عام ٢٠١٨ ميلادية بإذن الله .وفي نهاية الجولة حث الدكتور القصبي العاملين في المشروع على بذل المزيد من الجهد للانتهاء من المشروع حتى ترتفع شواهده في سماء جدة لتشهد على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من اهتمام بصحة المواطن والعمل على توطين التقنية التخصصية في أرض الوطن.