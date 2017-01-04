د. اليوبي : التلاحم الفريد قيادة وشعبا

شارك عبر واتساب

جدة ــ محمد حامد الجحدلي

بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحدث لـ ” البلاد ” معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي فقال: الحمد لله، نحمده على أن قيض لنا أسباب الانتماء لهذا الدين القويم ، ولهذه البلاد الطاهرة ، ولهذه القيادة الرشيدة ، والصلاة والسلام على من بعثه الله هادياً ورحمة للعالمين ، سيدنا محمد بن عبدالله ،

وعلى آله وصحابته الكرام ..لا نعمة في الأرض لأمة ، توازي نعمة ، أن ينعم الله عليها بقيادة رشيدة حكيمة تقوم على إدارة الوطن ، وتدير دفة أموره بحكمة وفطنة وعمق دراية . فالأمم برجالاتها وقادتها ، والشعوب برؤسائها وملوكها وأمرائها ممن يحملون أمانتها ويعملون على تقدمها وازدهارها ، ويبذلون كل الجهد من أجل الارتقاء بالأمة، وتطوير الشعب المعني .

وقال معاليه: نحن في هذه البلاد المقدسة ينبغي أن نرفع أكف الضراعة وآيات الحمد لله- عز وجل- حمداً يليق بفضله ومنّه، أن جعل على هذه الأمة من يقوم على تدعيم مقومات الأمن والاستقرار والهداية، والتزام العقيدة الصحيحة الخالية من الشوائب . وهذا دأب هذه المملكة الفتية منذ أن قام بتوحيدها ووضع أسسها الراكزة الملك المؤسس ، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل- طيب الله ثراه- وحمل هذه الأمانة من بعده أبناؤه البررة ، حتى وصل بنا العهد إلى هذا العهد الزاهر ، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، سدد الله خطاه إلى الخير حيثما كان .

وها نحن نتطلع إلى الاحتفاء بالذكرى الثانية لهذه البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله – ووطنا الغالي ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء ، فضلاً عن الانتصارات والإنجازات الاقتصادية والعمرانية، واستشراف المستقبل لهذا الوطن الغالي من خلال ( رؤية المملكة 2030).

إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة لقلوبنا جميعاً، هي ترجمة صادقة للشعور الوطني والانتماء والولاء من كل أبناء وبنات هذه البلاد الغالية؛ إذ يتمثل ذلك في التلاحم الفريد بين قيادتنا الرشيدة وبين هذا الشعب الوفي. إن رائد المسيرة الظافرة- بإذن الله- وقائد هذه الأمة ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، منذ تقلده زمام الأمور في البلاد ، وضع لنفسه منهجاً قويماً يتمثل في أن لا يحيد عن دستورنا الخالد القرآن الكريم ، والسنة النبوية الطاهرة ،

والاستناد إلى مبادئ الشرع الحنيف ، واحتضان العلماء الأجلاء والاستنارة بآرائهم؛ فضلاً عن مبدأ الشورى التي هي من أساسيات الحكم الإسلامي، إلى جانب اتخاذ سياسة الباب المفتوح مع شعبه الوفي . وهذه الذكرى الغالية هي ذكرى للإنجازات التي تحققت لهذا الشعب ، وتأكيد على أن وطننا يعيش مرحلة جني ثمار التنمية الشاملة التي تنعم بها هذه البلاد المباركة.

وأضاف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي : إن بلاد الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة – مهبط الوحي ، ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم- في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أتشرف ، أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجامعة بأن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بأسمى آيات التهنئة والإجلال والتقدير ، والدعاء الصادق بأن يحفظه الله ذخراً لشعبه ولبلاده ، ولكل الأمة الإسلامية والعربية، وكل الشعوب المحبة للسلام.

والتهنئة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، ولولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- وللشعب السعودي كافة ، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ، وأن يوفقنا لأن نكون حماة وبناة لهذه البلاد المقدسة، التي شرفنا الله بالانتماء إليها.