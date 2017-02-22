د. بصفر: رجال الأمن بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الوطن

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جدة – إبراهيم المدني

أشاد فضيلة الدكتور عبد الله بصفر إمام وخطيب مسجد الشعيبي بجدة والأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، ‏حيث تمكنت الجهات الأمنية في عمليات استباقية , الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمناطق “مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم” وبكفاءة ويقظة وشجاعة رجال الأمن السعودي بمتابعة ورصد هذه الخلايا الإرهابية التي كانت تستهدف أمن الوطن.

وقال الدكتور بصفر إن جهود رجال الأمن بالقبض على الإرهابيين دليل على يقظتهم وحرصهم على أمن البلاد, وقد اسفرت تلك الجهود المباركة على الإطاحة بتنظيم مرتبط بداعش الإرهابي، الذي كان يستهدف إثارة وإشاعة الفوضى, وإن جهود رجال الأمن وقدرتهم وحسمهم سيكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن العزيز, وأكد أن هذا الإنجاز يعد مفخرة وطنية يفخر بها أبناء المجتمع السعودي ومن يقيم على هذه الأرض المباركة التي جعلها الله قبلة للمسلمين من مشارق الأرض ومغاربها.

وأضاف أن جنودنا البواسل من أبناء المملكة العربية السعودية ورجال أمنها قادرون بعون الله تعالى، على توفير الأمن والسلام لأبناء الوطن وردع كل ما تسول له نفسه زعزعة أمن بلاد الحرمين الشريفين أو العبث بوحدة شعبها . واستطرد قائلاً إن مثل هذه الأعمال الإرهابية في بلاد الحرمين الشريفين وهى مهد الإسلام ومهبط الوحى ومبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعد أمراً خطيراً، لأنه دليل على أن من يقومون بهذه الأعمال الخبيثة لا ينتمون إلى دين الإسلام ولا إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بأية صلة.

وفي ختام حديثه دعا د.بصفر الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين وقادتها، وأن يديم على بلادنا خاصة وجميع بلاد المسلمين أمنها واستقرارها.