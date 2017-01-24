د. بصفر يشيد بإنجازات رجال الأمن

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جدة – إبراهيم المدني

أشاد الدكتور عبدالله بن علي بصفر، إمام وخطيب جامع الشعيبي بمدينة جدة، والأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بالإنجازات البطولية التي قام بها رجال الأمن البواسل في إحباط العملية الإرهابية بحي الحرازات وحي النسيم بمدينة جدة،

وأشاد فضيلته بالضربات الاستباقية لرجال الأمن السعودي والتي تسجل لهم إنجازاً أمنياً جديداً، يضاف إلى سجل الإنجازات المتواصل في كسر شوكة الإرهابيين على مستوى المملكة العربية السعودية، وأشار فضيلته إلى أن المجتمع السعودي يقف جنباً إلى جنب مع قوات الأمن البواسل حفاظاً على أمن واستقرار مملكتنا الحبيبة،

وأكد فضيلته أن بلادنا مستهدفة من قبل الأعداء، خصوصاً في هذا التوقيت التي تموج فيه الدول المجاورة بالكثير من المشاكل الخطيرة التي تهدد تماسكها ووحدتها واستقرارها، وشدد فضيلته على ضرورة أن يعي شبابنا أنه مستهدف لاستخدامه كأداة لأهداف محددة وشعارات دينية مضللة للتعاطف معها، مبيناً أنه يجب على الجميع الالتفاف حول قيادته الرشيدة، والتعاون مع رجال الأمن الأبطال ضد المفسدين والمخربين، الذين يسعون في الأرض فساداً،

كما في قول الله تعـالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة:2، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى)، وأكد الدكتور بصفر أن مثل هذه الأعمال لاتزيد مجتمعنا إلا قوة وتلاحماً وتآلفاً وترابطاً،

فيما بينهم وبين ولاة أمرهم، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله.