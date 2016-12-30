د.بنتن:لا ننظر إلى جنسيات الحجاج أو انتماءاتهم المذهبية

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

انطلقت في وزارة الحج والعمرة اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج من دول العالم الإسلامي ودول الأقليات كافة .

وأوضح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمناقشة تنظيم قدوم حجاج هذا العام 1438 هـ من أقطار العالم الإسلامي ودول الأقليات كافة، وتزويدهم بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج في المملكة، بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، والبناء على نجاحات موسم الحج الماضي إن شاء الله .

وبيّن معاليه أنه فيما يتعلق بدعوة وفد شؤون الحج في إيران، فقد رحبت المملكة بالحجاج الإيرانيين، وحجاج العالم الإسلامي كافة، مشيراً إلى أنه تمت دعوة وفد شؤون حجاج إيران لهذه اللقاءات لترتيب أوضاع قدوم حجاجهم وما سيقدم لهم من خدمات، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين والزوار كافة دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، وحرصها على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة لتيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه.

وأفاد وزير الحج والعمرة أن هذه اللقاءات التي تجرى بصورة مجدولة لمناقشة ترتيبات قدوم الحجاج وخدماتهم تتم بالتنسيق مع مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد ومؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة الحج والعمرة تعمل وفق خطة متكاملة للتنسيق مع الأطراف كافة وممثلي شؤون الحج في بلدانهم، لتنظيم قدوم حجاجهم وإسكانهم وتنقلاتهم.

وأكد معاليه سعي الوزارة على توفير البيئة الإيمانية والتنظيمية التي تمكن الحجاج من آداء فريضتهم بكل يسر وطمأنينة، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين والزوار صادق الأعمال، وأن ييسر لهم أداء نسكهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.