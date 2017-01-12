د. بنتن يبحث ترتيبات حجاج الهند والمغرب

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جدة – البلاد

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة أمس معالي وزير الدولة لشؤون الأقليات بجمهورية الهند رئيس الوفد الهندي مختار عبّاس نقوي، ورئيس الوفد المغربي أحمد قسطاس.

وجرى خلال اللقاءين اللذين كان كل منهما على حدة، مناقشة الترتيبات الخاصة بموسم حج 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للوفدين على تعاونهما وإشادتهما بنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1437هـ، الذي تحقق بفضل – الله وتوفيقه -، ثم بفضل ما قدم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لضيوف الرحمن،

وتضافر الجهود كافة، مبيناً أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم.