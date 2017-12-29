د.بنتن يبحث ترتيبات وشؤون حجاج إيران وتركيا

جدة – واس

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجده، أمس, بمعالي رئيس منظمه الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حميد محمدي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1439والإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم.

من جهة اخرى ثمن معالي وزير الشؤون الدينية ، رئيس وفد مكتب شؤون حجاج جمهورية تركيا، الدكتور علي أرباش، الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار، مبرزاً المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها والجاري العمل فيها في الوقت الراهن، والهادفة لتيسير أداء مناسكهم.

جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمعاليه والوفد المرافق له، بجدة أمس ضمن اللقاءات السنوية التي تعقدها الوزارة مع وفود مكاتب شؤون حج الدول العربية والإسلامية ودول الأقليات الإسلامية لمناقشة شؤون الحج والخدمات المقدمة لهم وترتيبات متطلبات حجاجهم القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1439هـ..