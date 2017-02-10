د.بنتن يبحث مع وفد السودان ترتيبات الحجاج

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جدة – واس

التقى معالي وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة أمس معالي وزير الإرشاد والأوقاف بجمهورية السودان، رئيس وفد الحج السوداني، عمار حسين ميرغني، والوفد المرافق.

وبحث اللقاء مناقشة تنظيم حجاج السودان القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، من حيث استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، بجانب بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف, والنقابة العامة للسيارات, وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة , لإنجاح موسم حج هذا العام إن شاء الله .

من جانبه ثمن معالي وزير الإرشاد والأوقاف السوداني الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لضيوف الرحمن ، منوها بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحج والعُمرة، والبرامج الخدمية والتقنية التي أطلقتها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، التي أتاحت مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.