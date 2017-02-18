د.بنتن يلتقي رؤساء وفود الحج وسفير مقدونيا

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جدة – البلاد

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة ، معالي وزير الشؤون الدينية رئيس وفد حج سلطنة بروناي دار السلام، بيهين داتو الحاج عثمان، ومعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس وفد شؤون الحج الجزائري، محمد عيسى.

وأشاد رئيس وفد حج بروناي دار السلام بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن ، منوهاً بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحج والعمرة، وببرامجها الإلكترونية التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

إلى ذلك ثمن معالي رئيس وفد شؤون الحج الجزائري، تعاون جميع القطاعات التابعة لوزارة الحج والعمرة ، التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حجّ هذا العام – بمشيئة الله تعالى .

كما استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة السفير المقدوني لدى المملكة عبد القادر ميمادي .

وجرى خلال الاستقبال تناول العلاقات الودية بين البلدين والموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج ومعتمري مقدونيا.

وأشاد السفير المقدوني بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في التيسير على ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، منوهاً بالخدمات الرفيعة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة للحجاج والعمار والزوار.