د. بنتن يلتقي رئيسي وفدي حجاج أفغانستان واليمن

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جدة – البلاد

التقى معالي وزير الحج والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة أمس معالي وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية، رئيس الوفد الأفغاني فيض محمد عثماني، ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية رئيس وفد شؤون الحج اليمني الدكتور أحمد عطية.

وناقش اللقاءان كلا على حدة مناقشة ترتيبات تنظيم حجاجهم واستقبالهم وتفويجهم واسكانهم وتنقلاتهم، إلى جانب بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها وزارة الحج والعُمرة،

ومؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيّارات وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية لوزارة الحجّ والعُمرة لموسم حجّ هذا العام. وأشاد الوزيران بالعناية الفائقة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي.