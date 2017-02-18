د.حجار يبحث مع الوفد الروسي الصيرفة الإسلامية

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جدة – البلاد

التقى معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار أمس الأول في مكتبه بجدة النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسي الشيخ روشان عباسوف ورئيس بنك موسكو الصناعي، أبوبكر أرسامكوف والوفد المرافق.

وبحث اللقاء فرص الشراكة لدعم مشروعات الأوقاف وتعزيز الصيرفة الإسلامية في روسيا الاتحادية، والدخول مع بنك موسكو الصناعي في تمويل مشروعات واستثمارات توفر فرص عمل للشباب في روسيا الإتحادية.

وأوضح معالي الدكتور حجار أن البنك الإسلامي للتنمية يبحث فرص المساهمة في مصارف إسلامية في روسيا الاتحادية بعد الإنتهاء من الترتيبات القانونية والتنظيمية اللازمة بالتعاون مع البنك المركزي الروسي،

لافتاً إلى أن ما لمسه لدى الحكومة الروسية ، والبنك المركزي الروسي ، من رغبة حقيقية في تهيئة الأجواء الملائمة للمصرفية الإسلامية ، ما يشجع على العمل معهم لتطوير الآلية المؤدية لتحقيق هدف العمل المصرفي الإسلامي.