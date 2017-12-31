د.خوجة يضم (قطاف من بستان الشعر )

جدة – البلاد

كدأبه في كل عام سجّل معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب وزير الثقافة والإعلام السابق زيارة لمعرض جدة الدولي للكتاب الذي طوى صفحة موسمه الثالث الأسبوع الماضي حيث طاف معاليه في أجنحة المعرض ، وتوقّف عند زاوية الأديب الدكتور علي عثمان مليباري الذي قدّم لمعاليه إصداره الجديد “قطاف من بستان الشعر “. يتصدر الكتاب فصل عن تجربة خوجة الشعرية تحت عنوان “عبدالعزيز خوجة.. شلال الشعر المنهمر” طاف فيه مليباري في حديقة خوجة الشعرية ملقيًا الضوء على أبرز ملامحها وسماتها وأثر حياته الثرية في شعره. وقد أشاد خوجة بتجربة مليباري خاصة وأنها تأتي استكمالاً لمشروع والده الأدبي الذي استقبلته الساحة الأدبية تحت عنوان “سلسة بلابل العرب”؛ متمنيًا له التوفيق والسداد فى إنجاز هذا المشروع الكبير.