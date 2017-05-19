د. عبدالحكيم الواعر لـ( البلاد): خطة البنك الإسلامي للتنمية الخماسية ترتكز على 3 محاور أساسية

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جدة – عبدالله صقر

أكد الدكتور عبدالحكيم الواعر الناطق الرسمي باسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ان اهم ما تميز به اللقاء الـ42 لمجلس محافظي البنك الاسلامي هو تقديم الدكتور بندر الحجار الرئيس المنتخب لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية خطته الخماسية الجديدة.

وأضاف الدكتور الواعر لـ(البلاد) ان هذه الخطة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي تعزيز الكفاءة والحلول الشاملة بدلاً عن الحلول الجزئية واعتماد اللامركزية في اتخاذ القرارات.

جاء ذلك في لقاء مع الدكتور الواعر على هامش فعاليات اللقاء الـ42 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية مشيداً بما حققته الندوات واللقاءات طوال ايام الفعاليات وخاصة في عنوان اجتماع هذا العام وهو التمكين الاقتصادي للشباب بما في ذلك التركيز حالياً على الانصات لصوت الشباب وتقوية المناهج والوسائل التعليمية.. وكان السؤال:

* مع نهاية فعاليات اللقاء الـ42 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية.. والأخذ بعين الاعتبار ان هذا هو الاجتماع الاول برئاسة الدكتور بندر الحجار منذ انتخابه كرئيساً لمجموعة البنك الاسلامي ما الذي تميز به هذا الاجتماع عن سابقاته؟

– نعم هذا هو الاجتماع الاول برئاسة الدكتور بندر الحجار وقد قدم فيه ملامح خطته الخماسية الجديدة والتي ترتكز على ثلاثة محاور. اولها تعزيز فعاليات وكفاءة التمكين impowerment efficiency والمحور الثاني اعتماد مبدأ الحلول الشاملة بدلاً من الحلول الجزئية لمواجهة تحديات التنمية في الدول الاعضاء.

اما المحور الثالث فهو اعتماد اللامركزية بما يقتضي ذلك من تفعيل التواجد في أراضي الدول الاعضاء للتفاعل مع متطلبات واحتياجات الدول الاعضاء بشكل فعال وسريع وما يتطلبه ذلك من توسيع وتقوية مكاتب تمثل مجموعة البنك الاسلامي في دولها الاعضاء.

* ينعقد الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الاسلامي للتنمية هذا العام في جدة.. هل لكم ان تحدثونا عن هذا الاجتماع وأهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال؟

– طبعاً الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية تحصل كما هو الاسم كل عام وتقريباً في منتصف العام الميلادي “حوالى شهر مايو” والعادة جرت ان الاجتماع السنوي يحصل مرتين خارج دولة المقر وثالث مرة يرجع الى دولة المقر.

واخر مرة تم الاجتماع فيها في جدة حيث المقر الرئيسي كان في 2014. وفي 2015 كان الاجتماع في مابوتو عاصمة موزامبيق.

وفي 2016 كان الاجتماع في جاكرتا عاصمة اندونيسيا.. وفي هذا العام 2017 رجع الى جدة والاجتماع القادم سوف يكون باذن الله في تونس والذي يليه في المغرب ثم العود بعد ذلك ان شاء الله مرة اخرى الى جدة وهكذا.

ويشكل هذا الاجتماع السنوي الفرصة الوحيدة لاجتماع كل وزراء المالية والاقتصاد في الدول الاعضاء الـ57 حيث يناقشوا فيها السياسات العامة بما فيها ميزانية البنك واولويات تنفيذ الخطة السنوية للبنك.. ويتم فيها ايضا اعتمادات كل الارصدة والحسابات على طول السنة بالاضافة الى ذلك يناقش فيه هذا الاجتماع محور محدد من المحاور المعنية.

ففي هذه السنة المحور او الشعار هو “التمكين الاقتصادي للشباب”.

وبالتالي اجتماع المحافظين سوف يفتتح غداً الثلاثاء والاجتماع الرسمي سيكون يومي الاربعاء والخميس الاقدمين ويسبق هذا الاجتماع بيومين “قمة الشباب” حيث سيكون عندنا 57 شاب وشابة من كل دولة من الدول الاعضاء يناقشوا فيها بفعالية ماهية التحديات التي تواجه شباب اليوم لدخول معركة التنمية.

وأهم نقطة يركز عليها البنك هو الانصات لهؤلاء الشباب في عرض التحديات والنظر في امكانية تقوية المناهج والوسائل التعليمية لتصنع من الشباب جيلاً جاهزاً للعمل وفق احتياجات سوق العمل.

وهذه النظرة مهمة وقد شاهدنا اليوم مثالاً عملياً على ذلك في توقيع البنك اتفاقية خاصة بين وزارة التعليم في المملكة ممثلة في معالي وزير التعليم احمد محمد بن عيسى ومجموعة البنك الاسلامي ممثلة في معالي الدكتور بندر الحجار رئيس المجموعة وتتمثل هذه الاتفاقية في دعم البنك الاسلامي للتنمية في انشاء دورات وندوات للمعلمين في قطاع التعليم في المملكة لتأهيل الطلبة المتخرجين ليكونوا جاهزين في سوق العمل..

ولدى البنك الخبرة المميزة في نقل خبرات دولة الاعضاء الاخرى التي نجحت في هذا المجال الى المملكة والدول الاخرى.

وسيقوم الشباب بعد قمة الشباب بعرض مخرجات القمة على الوزراء في اجتماع المحافظين يوم الاربعاء وسوف يتم أخذ التوصيات للتنفيذ.

* هل تتوفر لدى مجموعة البنك الاسلامي رؤية مستقبلية في مجال الامن الغذائي والخزف الاستراتيجي للسلع الحيوية كالقمح مثلاً؟

– أحد التحديات التنموية هي الأمن الغذائي ولكن هناك تحديات كثيرة ومنها أمن الماء والذي يعتبر الاساس في زراعة القمح والامن الصناعي نفسه في تقوية القدرة الصناعية لاضافة قيمة مضافة للمنتجات الأولية لدولنا الاعضاء بدلاً من تصديرها كمواد أولية وخذ على سبيل المثال القطن.. فدولنا الاعضاء من كبار منتجي القطن في العالم.. عندنا دول في آسيا كالباكستان وغيرها ويوجد عندنا في افريقيا كدولة بينين وبوركينا فاسو وموزامبيق ينتجون القطن ويصدر في شكل خام ولا تجني الدولة اية فائدة..

والآن نحن في البنك الاسلامي ننظر مستقبلاً على تقوية القدرة الصناعية لانشاء صناعات النسيج والقطن والاقمشة لتمكين الدول الاعضاء من تصدير منتجات ذات فائدة اكبر للدول ونقل التقنية من دول قادرة مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا الى دول غير قادرة صناعياً وتقنياً.

البنك الاسلامي الآن يتحول من بنك ممول الى بنك للشراكة مع التنمويين بشكل أشمل.. الخطة السنوية.. او الخطة الخماسية الجديدة لرئيس البنك الحالي الدكتور بندر الحجار يركز بشكل أساسي على ايجاد حلول شاملة للتنمية بدلاً من المداخلة في التنمية على اساس مشروع زراعي صغير او مشروع تعليمي صغير .. نحن الآن ننظر الى التنمية في الدولة بشكل شامل وكيف ممكن اعطاء حزمة كاملة من المشاريع التي تعالج قضية متكاملة ينشأ عنها ازدهار في اقتصاد الدولة.

فلو أخذنا الزراعية على سبيل المثال ننظر في الامن المائي والامن الغذائي وتخزين الحبوب وليس فقط تخزينها ممكن تحتاج طرق ووسائل للنقل.. وممكن تحتاج الوصول الى الاسواق العالمية في تصديرها وتوزيعها في مناطق الاحتياج.. فبالتالي ننظر الى الموضوع بشكل أشمل ونطرح حلول للدول وتكون هذه الحلول شاملة وليست حلول موضوعية..

* هل هناك خطة لدى البنك الاسلامي لاحياء التداول بالدينار الذهبي والدرهم الفضة الاسلاميين وهل هناك دراسة لدى البنك لتوحيد العملة لدى الدول الاعضاء؟

– العملات تخضع لقوانين دولية والذي يديرها بشكل دولي وهو صندوق النقد الدولي.. والعقدة الاساسية هو التوافق الاقليمي للدول الاعضاء لتوحيد العملات.. والموضوع ليس بالسهولة التي نتصورها..

فتوحيد العملة يتطلب انشاء مصرف مركزي وصندوق للرقابة على النقد يضم هذه الدول كلها وتلتزم به.. كما لابد لاقتصاديات هذه الدول ان تكون متقاربة لان اي هبوط او انتكاسة لاقتصاد اية دولة من هذه الدول ممكن ان تجر دول اخرى وراءها.. فيصبح هناك تأثير مباشر على اقتصاديات الدول عندما تتوحد العملة..

كما ان ارصدة هذه الدول الاعضاء في البنك المركزي الذي يوحدها مهم جداً، ونوع العملة وشكلها يحتاج الى توافق ويعتبر هذا الموضوع من الامور المعقدة جداً والذي خاض فيه الاتحاد الاوروبي سنوات وعقوداً حتى وصلوا الى عملة اليورو واليوم نرى الاتحاد الاوروبي الآن يعاني الكثير من انهيار اقتصاد اليونان.. وعلى سبيل المثال ايضا اسبانيا وتراجع الاقتصاد في البرتغال..

مما حدا بالدول الاوروبية جميعا ان تدعم هذه البلدان نظرا لتوحيد العملة تحت اطار البنك المركزي الاوروبي فبالتالي دعم الاقتصاديات تبقى دائما هاجس وأحد التحديات الكبرى والتزام الدول مهم ايضا وبالنسبة لالتزام الدول في البنك لا يوجد اي تقصير وواضح جداً.. ولكن الموضوع يحتاج الى فترة ودراسة.

والحمد لله الذي وفقنا فيه هو اعتماد عملة قياسية موحدة تسمى الدينار الاسلامي ومعترف فيها في صندوق النقد الدولي وتعد عملة دولية وكل معاملاتنا في البنك الاسلامي وفقاً للدينار الاسلامي والذي تقريباً يساوي 5ر1 دولار امريكي.. فهذه العملة تم التوافق عليها وهي العملة الموحدة ولكن ليست عملة تداول كما نقول ولكن عملة قياس ومعمول بها وعندها قيمة وكل تعاملات البنك مع الدول الاعضاء تقاس بهذه العملة.

ولكن ان شاء الله نطمح في المدى البعيد ان تصبح هذه العملة عملة متداولة وعملة تجمع العالم الاسلامي ان شاء الله.