د.عصام عابد شيخ يستقبل المعزين في وفاة والدته
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استقبل الدكتور عصام عابد شيخ عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر جموع المعزين من رجال الأعمال والأعيان والمواطنين الذين قدموا واجب العزاء في وفاة ، المغفور لها بإذن الله، والدته، في ثاني أيام العزاء بمنزله في حي الحمراء بجدة.تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأدخلها فسيح جناته وألهم آلها وذويها الصبر والاحتساب.
جدة- محمد الحربي
استقبل الدكتور عصام عابد شيخ عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر جموع المعزين من رجال الأعمال والأعيان والمواطنين الذين قدموا واجب العزاء في وفاة ، المغفور لها بإذن الله، والدته، في ثاني أيام العزاء بمنزله في حي الحمراء بجدة.تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأدخلها فسيح جناته وألهم آلها وذويها الصبر والاحتساب.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).
الوسوم:عزاء, عصام عابد شيخ
التصنيف: محليات
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