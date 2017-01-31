العدد 21831 31 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

د.عصام عابد شيخ يستقبل المعزين في وفاة والدته

0 تعليق 19 مشاهدة
د.عصام عابد شيخ يستقبل المعزين في وفاة والدته
شارك عبر واتساب

جدة- محمد الحربي

استقبل الدكتور عصام عابد شيخ عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر جموع المعزين من رجال الأعمال والأعيان والمواطنين الذين قدموا واجب العزاء في وفاة ، المغفور لها بإذن الله، والدته، في ثاني أيام العزاء بمنزله في حي الحمراء بجدة.تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأدخلها فسيح جناته وألهم آلها وذويها الصبر والاحتساب.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).

الوسوم:,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق