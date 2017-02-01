د.عصام عابد شيخ يستقبل المعزين في وفاة والدته
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تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم آلها وذويها الصبر وحسن العزاء.
جدة- محمد الحربي
استقبل الدكتور عصام عابد شيخ عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر أمس جموع المعزين، من رجال الأعمال والأعيان والمواطنين، في وفاة والدته في آخر أيام العزاء وذلك في منزله بحي الحمراء في جدة.
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم آلها وذويها الصبر وحسن العزاء.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).
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التصنيف: محليات
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