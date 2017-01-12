د. محمد زيان الشرقي إلى رحمة الله

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( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي المغفور له – بإذن الله تعالى- الأستاذ الدكتور محمد زيان الشرقي، الذي انتقل إلى رحمة الله، ليلة البارحة 11يناير 2017، الموافق 12ربيع الآخر 1438، وقد صُلي عليه في المسجد النبوي بعد صلاة الظهر أمس الخميس، ودفن في البقيع (إنّا لله وإنّا إليه راجعون).

وسيُقام العزاء بجدة يومي السبت والأحد 14-15يناير، الموافق 16-17 ربيع الآخر1438 هـ.

عنوان العزاء (للنساء)، حي الخالدية، خلف مركز نما بشارع الأمير سلطان بجدة، من الساعة 5 عصراً إلى الساعة 9 مساءً .

و(للرجال) من بعد صلاة المغرب بمسجد العمودي، بحي الخالدية، بجوار مدارس (الثغر النموذجية بالخالدية).