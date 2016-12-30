د. نزار مدني يستقبل سفير لتوانيا وخليفة

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الرياض – البلاد

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في مكتبه بالوزارة أمس سفير جمهورية لتوانيا غير المقيم المعين لدى المملكة ارفيداس داونور افيتشوس، الذي قدم صورة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده، تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

كما استقبل معاليه في مكتبه بالوزارة أمس الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد خليفة، الذي سلّم أوراق اعتماده ممثلاً إقليمياً تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.